Tennis

Madre Djokovic: "Mio figlio Novak trattato come un prigioniero. E' rinchiuso in una stanza sporca e con insetti"

AUSTRALIAN OPEN - Dijana Djokovic in un incontro con la stampa ha raccontato come sta vivendo l'odissea di suo figlio Novak in Australia: "Novak fatica a dormire, lo trattano come un prigioniero. E' tremendo, proviamo a mandargli un po' di energia da qui e speriamo che vinca la sua battaglia".

00:01:19, 2 ore fa