Tennis

Nadal, che riscatto! Rafa piange dopo la vittoria su Berrettini in semifinale degli Australian Open

AUSTRALIAN OPEN - Pochi istanti dopo aver chiuso il quarto set contro Matteo Berrettini, Rafa Nadal si è lasciato andare all'emozione: il suo periodo di convalescenza è finito, ed ora lotterà in finale per il suo 21° titolo Slam. Le telecamere lo pizzicano in lacrime alla fine della semifinale.

00:00:23, un' ora fa