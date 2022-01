Tennis

Nadal vs Medvedev, la finale: scontro tra titani per il trono degli Australian Open

AUSTRALIAN OPEN - Rafa Nadal e Daniil Medvedev si giocheranno il tutto per tutto nella finale di singolare maschile in programma domenica 30 gennaio. Lo spagnolo cerca di sfondare il record del 21° titolo Slam, il russo vuole fare doppietta dopo il successo a New York e conquistare la piazza numero 1 del ranking. La finale verrà trasmessa in diretta esclusiva su Discovery+.

00:01:37, un' ora fa