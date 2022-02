non si vaccinerà, anche a costo di rinunciare ai prossimi Slam del circuito. Persino se la sua scelta, che già gli è costata la partecipazione agli Novak Djokovic è fermamente convinto:, anche a costo di rinunciare ai prossimi Slam del circuito. Persino se la sua scelta, che già gli è costata la partecipazione agli Australian Open 2022 , dovesse rovinargli la restante parte della carriera:

Se questo è il prezzo, lo pagherò

Ha dichiarato Novak Djokovic in un'intervista esclusiva rilasciata alla Bbc. Il tennista serbo, a tutt'oggi numero 1 del mondo, ha ribadito con forza che non vuole assolutamente essere associato al movimento No Vax, ma che sostiene e promuove il diritto di libera scelta individuale. "La libertà di scegliere cosa mettere nel proprio corpo".

Se al Roland Garros accetteranno solo giocatori vaccinati al Covid non ci sarò

