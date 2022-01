Tennis

Papà Djokovic: "Novak vittima della politica, lo sport non c'entra. Non porto rancore verso il popolo australiano"

AUSTRALIAN OPEN - Per il terzo giorno consecutivo centinaia di persone si sono radunate a Belgrado per protestare insieme ai familiari di Novak Djokovic, bloccato nel Park Hotel in attesa dell'udienza di lunedì: "E' tremendo quello che stanno facendo a mio figlio da 4 giorni a questa parte. Lo sport è solo un pretesto... E' tutta una vicenda politica".

