Nella notte tra domenica 9 gennaio e lunedì 10, prendono ufficialmente il via gli Australian Open 2022. Si parte con il consueto torneo di qualificazione per fino a giovedì accompagnerà le nottate e le mattinate degli appassionati di tennis. Eurosport trasmetterà l'Australian Open 2022 in diretta tv a partire dal 17 gennaio, tutto il torneo di qualificazione invece sarà disponibile esclusivamente sulle piattaforme digitali: Eurosport.it (contenuto Premium), Eurosport Player e Discovery+: questi saranno le piattaforme con ogni singolo minuto in diretta streaming.

Qualificazioni Australian Open 2022, gli italiani in corsa

Gli italiani in tabellone sono tantissimi! Una truppa di ben 11 tennisti nel maschile e 6 tenniste nel femminile. Un totale di 16 rappresentanti che proveranno ad andarsi ad aggiungere agli azzurri già nel main draw. Per la racchetta maschile ci sono: Federico Gaio, Salvatore Caruso, Alessandro Giannessi, Gian Marco Moroni, Franco Agamenone, Thomas Fabbiano, Flavio Cobolli, Lorenzo Giustino, Andrea Pellegrino, Filippo Baldi e Andrea Arnaboldi. Per la racchetta femminile ci sono: Martina Trevisan, Sara Errani, Lucrezia Stefanini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Federica Di Sarra.

Qualificazioni Australian Open 2022, format e analisi del tabellone degli italiani

Il format è il consueto, tre turni da vincere se si vuole entrare nel torneo. Le partite sono al meglio dei tre set.

Federico Gaio esordirà contro il tedesco Kamke, prima di un possibile incrocio con il vincente di Masur-Kuzmanov in semifinale e con il terzo seed Galan Riveros in finale.

Salvatore Caruso esordità contro lo sloveno Rola, poi un sudamericano fra Ficovich e Meligeni Alves. Nello stesso mini-torneo saranno presenti anche Andrea Arnaboldi e Gian Marco Moroni, che potrebbero sfidarsi in semifinale: il primo esordirà contro il settimo favorito Taro Daniel (che questa settimana ha battuto Musetti ad Adelaide), mentre il secondo avrà Ramanathan

Esordio complicato per Filippo Baldi nel torneo grazie al ranking protetto: giocherà infatti contro Radu Albot, n°5 del seeding. Sorte simile (ma settore diverso) per Thomas Fabbiano, il quale ha pescato il n°13 Thiago Seyboth Wild

Alessandro Giannessi se la vedrà con il mancino rossocrociato Husler; troverebbe poi un francese fra Mayot e Halys. Nello stesso tabellone anche Lorenzo Giustino e Flavio Cobolli, che però potrebbero trovarsi solo in finale: il primo esordirà contro Kubler per poi trovare (probabilmente) il n°12 Etcheverry, mentre il Next Gen troverà un altro australiano, Andrew Harris (anche lui beneficiario del ranking protetto), e poi uno fra Kolar e Collarini

Franco Agamenone è stato sorteggiato contro il ceco Kopriva, a cui farebbero seguito il vincente di Couacaud-Ilkel e probabilmente uno fra Bergs e Milojevic

Andrea Pellegrino affronterà il francese Lestienne, poi con ogni probabilità il cileno Tabilo.

Martina Trevisan sarà la testa di serie n°2, un onore un po’ ambiguo visto che, se da un lato affronterà avversarie con una classifica peggiore della sua, dall’altro è andata ad un paio di rinunce dall’accesso diretto al tabellone principale. In ogni caso, Martina debutterà contro Fetecau, e in caso di vittoria incrocerà una fra Burillo Escorihuela e Fourlis. Nel medesimo settore anche Lucrezia Stefanini, che ha pescato la n°19 Govortsova

Sara Errani è a sua volta sicura di trovare avversarie di caratura teoricamente inferiore dall’alto del suo nono seed. Per lei la sudcoreana Jang, poi la vincente di Nara-Preston.

Lucia Bronzetti si troverà opposta alla francese Hesse, poi la vincente di Savinykh-Sanchez. In finale potrebbe avere luogo un derby con la lungodegente Elisabetta Cocciaretto, che proverà a riguadagnare il terreno perduto negli ultimi mesi a causa dei tanti problemi fisici. Per lei si inizia con Arruabarrena, poi un probabile incrocio con la n°15 Hibino

Infine, Federica Di Sarra esordirà con la n°11 Harriet Dart. Test difficile.

