Sorride all’Italia il terzo e decisivo turno delle qualificazioni femminili degli Australian Open 2022 di tennis: il main draw del primo torneo stagionale dello Slam vedrà al via l’azzurra Lucia Bronzetti, numero 26 del tabellone cadetto, che rimonta la nipponica Nao Hibino, testa di serie numero 15, con lo score di 4-6 6-2 6-1 in due ore esatte di gioco.

Nel primo set la nipponica esce meglio dai blocchi e trova il break, che si rivelerà decisivo, nel game d’apertura, mentre l’azzurra non si rivela altrettanto cinica e manca una prima occasione per il controbreak nel secondo gioco ed altre due nel sesto. La giapponese si salva e chiude sul 6-4 in 51 minuti.

La seconda frazione segue inizialmente lo stesso canovaccio della prima, con la nipponica che in apertura trova il break a quindici, ma Bronzetti prima ottiene il controbreak a zero e poi mette la testa avanti sul 4-2 dopo aver vinto undici punti di fila (parziale di 17-3 dallo 0-2 0-30 al 4-2). L’azzurra non si ferma e chiude sul 6-2 in 40 minuti.

La partita decisiva vede l’azzurra portare ad undici i giochi consecutivi vinti, grazie ai break ottenuti nel secondo game, ai vantaggi, e nel quarto, a quindici, con Bronzetti che scappa sul 5-0. Gli ultimi undici punti giocati vengono vinti dalla giocatrice al servizio e così l’azzurra chiude sul 6-1 in 29 minuti volando al tabellone principale.

Le statistiche indicano un saldo negativo per entrambe le tenniste nel conto vincenti-gratuiti, 25-26 per l’azzurra e 28-44 per la nipponica, con Bronzetti che domina nel dato complessivo dei punti vinti per 92-70. L’azzurra vince dodici degli ultimi tredici game giocati e nell’arco di tutto l’incontro non incappa mai in un doppio fallo.

TERZO ED ULTIMO TURNO QUALIFICAZIONI FEMMINILI

14 Gen – 01h15 Lucia Bronzetti (Italia, 26) batte Nao Hibino (Giappone, 15) 4-6 6-2 6-1

