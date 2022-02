Nadal, senza sosta. Dopo aver vinto gli Acapulco per preparare il suo debutto contro Reilly Opelka cercando il suo quarto titolo al Mexican Open. La vittoria finale gli permetterebbe di raggiungere David Ferrer che lo guarda dall'alto dei suoi quattro titoli vinti. , senza sosta. Dopo aver vinto gli Australian Open battendo in una finale al cardiopalma il grande favorito Medvedev, il tennista spagnolo si sta allenando adper preparare il suo debutto contro Reilly Opelka cercando il suo quarto titolo al Mexican Open. La vittoria finale gli permetterebbe di raggiungereche lo guarda dall'alto dei suoi quattro titoli vinti.

"L'aspettativa principale ad Acapulco è quella di giocare. Ho giocato pochissimo a tennis negli ultimi due anni e non vedo l'ora di farlo. Dopo l'Australia, ho passato due settimane ad analizzare la risposta del mio corpo. In termini di dolore, il mio corpo ha risposto bene ed è per questo che sono qui".

Ad

"L'Aus Open 2022 uno dei tornei più emozionanti della mia carriera"

Tennis Djokovic senza vaccino, quali tornei può giocare e in quali è in dubbio 15/02/2022 A 10:51

"L'Australian Open è stato uno dei tornei più emozionanti della mia carriera per diverse ragioni e dopo di esso è stato senza sosta. Siamo arrivati con un giorno di ritardo e poi ho dovuto lavorare su alcune cose a casa. Sono tornato ad allenarmi e mi sono sentito più o meno bene e si è deciso di venire qui".

Nadal campione, i 5 colpi più belli del suo Australian Open

IL MIGLIORE IN ASSOLUTO

"Non sta a me parlarne perché potrei essere una parte coinvolta. Capisco il dibattito. Alla fine potrebbe essere una questione di gusto. Sia Federer che Djokovic e io abbiamo fatto più di quanto avremmo potuto sognare. Da lì, lasciate che lo dicano gli esperti. Io gioco e basta. Ci possono essere argomenti di diverso tipo. A seconda del modo in cui la si guarda, tutti gli argomenti possono essere validi".

Djokovic: "Meglio io, Federer o Nadal? Non ho una risposta ma so che..."

CASO DJOKOVIC

"Influenzerà la sua storia se potrà giocare o meno. Non so se influenzerà i Grandi Slam. Ognuno prende le proprie decisioni e deve vivere con esse. In questo senso, si spera che la pandemia migliori in ogni modo e che non ci siano più morti. Che sia vaccinato o meno, la cosa buona sarebbe che Novak giocasse di nuovo. Se Djokovic può giocare i Grandi Slam senza essere vaccinato, è una buona cosa".

Nadal: "Non sapete quanto ho combattuto per essere qui"

Australian Open Pagellone Aus Open: Nadal immenso, Barty super, Kyrgios show 31/01/2022 A 10:26