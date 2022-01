Ora tocca a Jannik Sinner compiere quel passo in più per raggiungere le semifinali del tabellone maschile degli Australian Open 2022: Berrettini il suo lo ha già fatto, con una sudata vittoria in 5 set ai danni di Gael Monfils

Per Jannik invece, il test pare decisamente più tosto: Stefanos Tsitsipas entra sul Centrale come testa di serie numero 4 del tabellone, forte di un 2-1 negli scontri diretti con l'altoatesino. I due si sono affrontati sempre sulla terra rossa: agli Internazonali d'Italia del 2019 vinse per primo Tsitsipas, ma l'anno dopo Jannik riuscì a prendersi la rivincita. L'ultimo incrocio si è consumato ad aprile in quel di Barcellona, col greco vincente in due set

Per Sinner dunque sfida difficile ma non impossibile, considerando che il greco sta soffrendo qualche acciacco fisico dopo l'operazione al gomito. Tsitsipas ha battuto Ymer, Baez, Paire e Fritz, mentre Sinner ha sconfitto Sousa, Johnson, Daniel e De Minaur sulla rotta per i quarti di finale.

05:45 - Si fermano Bolelli e Fognini, Swiatek allunga il match del Centrale

Il doppio azzurro si ferma ai quarti di finale: troppo forte il duo Ram/Salisbury, che trionfa con un netto 6-3 6-2 avanzando così alle semifinali. Sul Centrale invece, Iga Swiatek ha prolungato il match contro Kaia Kanepi al 3° e decisivo set. Ciò significa che dovremo aspettare ancora per il decollo del match Sinner-Tsitsipas.

I match di giornata

D. Collins (USA) - A. Cornet (FRA) 7-5 6-1

I.Swiatek (POL/7) - K.Kanepi (EST)

J. Sinner (ITA/11) - S. Tsitsipas (GRE/4)

F. Auger-Aliassime (CAN/9) - D. Medvedev (RUS/2)

RECAP DAY 9

Madison Keys. Nel Day 9 di Melbourne, tanti verdetti: a partire dal tabellone maschile, in cui Rafa Nadal ha prenotato il primo slot in semifinale con una vittoria in 5 set su Denis Shapovalov. Successo in 5 set anche per il nostro Matteo Berrettini , capace di arginare la rimonta di Gael Monfils. Nel femminile avanti Ashleigh Barty

