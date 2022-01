Dopo il trionfo di Ashleigh Barty su Madison Keys , resta da capire chi la accompagnerà in finale. Le candidate a condividere con lei il palcoscenico sono Iga Swiatek (testa di serie numero 7 del tabellone femminile) e Danielle Collins (numero 27 del seeding).

La polacca ha sconfitto una prestigiosa trafila di avversarie per approdare alla seconda semifinale Slam in carriera: Harriet Dart, Rebecca Peterson, Darja Kasatkina, Sorana Cirstea e Kaia Kanepi si sono piegate sotto i colpi della polacca. Particolarmente impegnativo l'ultimo incrocio con la estone , rimontata dalla Swiatek in 3 ore.