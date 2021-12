Attraverso un post sul proprio profilo Instangram, lo spagnolo Rafael Nadal ha confermato la presenza a Melbourne per gli Australian Open. L’atleta spagnolo è atteso al via del primo slam della stagione che come tra poche settimane prenderà il via in Australia.

La stella iberica ha concluso il periodo di isolamento in seguito alla positività al Coronavirus, una sosta che quasi certamente è stata causata dalla partecipazione del maiorchino in occasione del Mubadala World Tennis Championship, torneo che si è tenuto a dicembre in quel di Abu Dhabi.

Il 35enne di Manacor è atterrato in Australia ed ora si appresta a dare battaglia dopo una serie di allenamenti che ha mostrato nella sua accademia in Spagna con il giovane connazionale Dani Rincon. Nadal, lo ricordiamo, parteciperà frattempo all’ATP Melbourne 2022 che scatterà il prossimo 3 gennaio.

L’atleta spagnolo approda in Victoria dopo aver saltato tutta la seconda parte della scorsa stagione in seguito ad un problema al piede. Il già citato evento in Medio Oriente è stato di fatto il primo vero ritorno in campo prima della quarantena dovuta al Covid-19.

