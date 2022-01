Premium Tennis Victoria Azarenka - Elina Svitolina 01:00-04:00 Live

01:00 - Azarenka-Svitolina a breve

Ad

Ad aprire le danze sul Centrale un match di assoluto rilievo per il femminile: Victoria Azarenka, campionessa 2012 e 2013 in Australia, sfida la testa di serie numero 15 Elina Svitolina. Due giorni fa, l’ucraina è riuscita ad avanzare al terzo turno degli Australian Open per la sesta volta consecutiva grazie al forfait della francese Tan a match quasi concluso (6-3 5-7 5-1 in favore della Svitolina). La veterana bielorussa invece si è sbarazzata della svizzera Teichmann 6-1 6-2, conquistando il 3° turno per l’11° volta in carriera.

Australian Open Musetti: "A Melbourne è iniziato tutto, devo migliorare sul veloce" 18/01/2022 A 13:34

Gli italiani in campo

Miomir Kecmanovic vs Lorenzo Sonego - 2° match 1573 Arena

Carlos Alcaraz vs Matteo Berrettini - 3° match Rod Laver Arena

Ashleigh Barty-Camila Giorgi - 1° match sessione serale Rod Laver Arena

Berrettini per vincere deve incartare Alcaraz, non è favorito

LIVE! DAY 5

Una grande giornata di tennis al via tra pochissimi minuti! Nella notte italiana tanto spazio al tabellone femminile - con Svitolina, Sakkari, Krejcikova, Badosa - ma non solo: Lorenzo Sonego sfida Miomir Kecmanovic per un posto agli ottavi. Poi toccherà a Matteo Berrettini scendere in campo nel big match contro Alcaraz. Non prima delle 6:00, Sascha Zverev affronterà Radu Albot in un match che pare una vera e propria formalità. Nella sessione serale spazio a Camila Giorgi, attesa al varco dalla Barty, poi Nadal e Osaka.

Berrettini: "Giovane io? Gioco contro Alcaraz e sembro già un veterano"

RECAP DAY 4

Top 5, i colpi più belli del Day 4: Kyrgios saluta con una gemma!

Australian Open in esclusiva su Discovery+

Segui in ESCLUSIVA tutti i match degli Australian Open su Discovery+ : abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutti i match da Melbourne in Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla Coppa d'Africa di calcio e ovviamente le Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Tennis 360, Ep.3: l'Italia che va, il ritorno della Keys

Australian Open Sinner, esordio sul velluto con Sousa: rivivi il match in 3' 18/01/2022 A 13:15