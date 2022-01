Premium Tennis Stefanos Tsitsipas - Benoit Paire 05:48-08:48 Live

06:03 - Sabalenka brilla ancora

Grande passo in avanti della bielorussa, vince 4-6 6-3 6-1 giocando un match molto più convincente dei turni precedenti. Affronterà Kaia Kanepi.

05:52 - Benoit Paire, cuore d'oro sotto a un involucro da badboy

Gli ultimi precedenti con il greco sono abbastanza impietosi con Benoit Paire, che tuttavia fu in grado di battere Tsitsipas nel 2017 sul veloce indoor a Metz. Inoltre è tornato in grande spolvero, in particolare durante il gran match contro Dimitrov, al termine del quale il francese si è anche commosso. Che abbia trovato una nuova dimensione di serenità in cui poter esprimere al meglio il suo estro?

05:47 - C'è la reazione

Bautista riequilibra la partita, 6-3. Fritz ha avuto una chanche per rientrare, lo spagnolo ha poi chiuso al terzo set point. Rovinoso il 17% di rendimento con la seconda di servizio in questo set per Fritz. Bautista ha avuto la meglio in cinque dei sei precedenti, non può essere un caso.

05:41 - Kanepi agli ottavi, tra poco Paire-Tsitsipas!

Tre set, ma appena un'ora e mezza di gioco. L'estone agguanta un bagel nel terzo parziale e pone fine allo splendido percorso di Maddison Inglis.

05:32 - Sabalenka imbastisce la rimonta

Decisivo il break ottenuto nel secondo game, la bielorussa chiude 6-3. Sia al primo turno con Sanders che al secondo contro Wang ha vinto al terzo set dopo aver perso il primo. Sembra averci preso gusto...

05:26 - Finita la favola?

La potente Kaia Kanepi ha velocemente ribaltato il match contro Maddison Inglis; il bel percorso dell'australiana sembra destinato a concludersi, visto che gli angoli e le trame che le avevano portato il primo set non sortiscono più alcun effetto. L'estone conduce 3-0 nel terzo set.

05:20 - Avanzano Halep e Mertens

In nottata filano lisci come l'olio la rumena e la belga, che si liberano rispettivamente 6-2 6-1 della montengrina Kovinic, la quale in precedenza aveva estromesso la campionessa degli US Open Emma Raducanu, e 6-2 6-2 di Shuai Zhang.

05:10 - Bautista addormentato

Iniziato il match con l'americano Taylor Fritz, è già 6-0 dopo ventidue minuti.

05:00 - Vondrousova vince il primo set

Sabalenka molto fallosa, come nei turni precedenti partenza difficile. Ha già concesso cinque doppi falli.

04:40 - Bene Collins e Cornet

La grintosa americana supera in rimonta la giovane Clara Tauson. La francese fa lo stesso in un match dai mille saliscendi, estromettendo la testa di serie numero 29, Tamara Zidansek. In questo momento sono in campo Vondrousova e Sabalenka, mentre sul campo intitolato a Rod Laver la WC locale Maddison Inglis è già avanti di un set contro l'estone Kanepi.

04:15 - Tornano in mente bei ricordi

Ottima prova in doppio per Fabio Fognini e Simone Bolelli, che qui in Australia alzarono il trofeo più grande nel 2015. Hanno vinto contro la rodata coppia Dodig-Melo per 7-6 6-3, ora se la dovranno vedere con Murray-Soares.

LIVE! DAY 6

Ancora abbacinati dalla stupenda di vittoria di Matteo Berrettini , ci apprestiamo a seguire con voi la sesta giornata degli Australian Open 2022, in cui i tabelloni si allineano agli ottavi. Ad aprire le danze sono state Clara Tauson, opposta a Danielle Collins, e Tamara Zidansek contro Alize Cornet. Poi avremo il terzo turno di Medvedev, Tsitsipas e Rublev, oltre al ritorno in campo di Jannik Sinner che affronta il giapponese Daniel; sarà il quarto macth sulla Kia Arena.

RECAP DAY 5

