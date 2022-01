Premium Tennis Rafael Nadal - Adrian Mannarino 04:21-07:21 Live

04:53 - Mannarino sul pezzo

Ad

Mannarino chiude con un ace il suo secondo turno di battuta. Il francese tiene a zero Rafa in questo quarto game, e si dimostra molto reattivo sugli scambi prolungati. Il piattone del francese ha già bucato la difesa del maiorchino più volte. Punteggio fermo sul 2-2.

Australian Open Peers/Polasek - Mies/Krawietz - Australian Open Highlights 30 MINUTI FA

04:44 - Game rapidi

Scivolano via senza alcun attrito i primi due game del match. Nadal apre le danze con un triplo ace. Mannarino non sbaglia quasi nulla nel suo primo turno a servizio, con Rafa che preferisce attendere molto distante dalla linea di fondo.

04:32 - In campo Nadal

Sfida tra veterani sul Centrale: Nadal parte come ovvio favorito contro Mannarino, ma il francese si è preso già gli illustri scalpi di Duckworth, Hurkacz e Karatsev. Occhio anche al fattore freschezza, col francese che ha giocato più set (12) del maiorchino (10) sin qui.

04:30 - Scena muta di Sakkari

Secco 7-0 in favore dell'americana al termine del tiebreak. Sakkari frustrata e poco in sintonia con la palla. A rischio anche la testa di serie numero 5 del torneo.

04:24 - Sakkari e Pegula al tiebreak

Primo set, tra Maria Sakkari e Jessica Pegula, che se ne va a folate: a strappare per prima però è sempre l'americana, che dopo essersi trovata in vantaggio per due volte nel set, si avvia sul 4-0 in questa stretta finale.

04:13 - Krejcikova affonda un'agonizzante Azarenka

Ingestibili i dolori al collo accusati da Vika a cavallo tra primo e secondo set. Krejcikova avanza ai quarti di finale con un 6-2 6-2 senz'appello, e affronterà l'americana Keys ai quarti. Ora il campo del Centrale apparecchia per Mannarino-Nadal!

04:05 - Krejcikova e Pegula in vantaggio

Due i match del femminile in corso adesso sul cemento di Melbourne: alla Rod Laver Arena, Barbora Krejcikova è avanti un set su Vika Azarenka, che sta battagliando con dei lancinanti dolori al collo. il punteggio è fermo sul 6-2 2-2. Sulla Margaret Court Arena, Jessica Pegula sta conducendo il primo set 2 break a 1 contro Maria Sakkari.

04:00 - Keys firma l'upset su Badosa

Il primo match di singolare andato in scena sul Centrale ha visto Madison Keys eliminare la testa di serie numero 8 Paula Badosa. Disastrosa la prestazione della spagnola, mai in grado di decifrare il servizio della 26enne a stelle e strisce e rea di aver commesso ben 10 doppi falli. La rinata Keys, già vincente quest'anno nel torneo WTA di Adelaide 2, affronterà Krejcikova o Azarenka ai quarti.

Keys concede solo 4 game a Badosa: gli highlights

LIVE! DAY 7

Ci siamo! Il settimo giorno degli Australian Open 2022 si apre e si chiude con i fuochi d'artificio. Ad inaugurare il programma mattutino tanto femminile, poi scendono in campo i big: Rafa Nadal, non prima delle 4.00, a caccia di conferme contro il veterano Adrien Mannarino. Non prima delle 5.00, big match tra Sascha Zverev e Denis Shapovalov. Sessione serale arricchita dai match Barty-Anisimova (non prima delle 9:00) e dal nostro Matteo Berrettini, che affronterà Pablo Carreno Busta subito dopo.

Sinner-McEnroe, l'azzurro apre: "Mi piacerebbe essere allenato da lui"

RECAP DAY 6

Top 5, i colpi più belli del Day 6: Sinner e Paire, che numeri!

Australian Open in esclusiva su Discovery+

Segui in ESCLUSIVA tutti i match degli Australian Open 2022 su Discovery+ : abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutti i match da Melbourne in Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla Coppa d'Africa di calcio e ovviamente le Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Tennis 360, Ep.6: Sinner agli ottavi. Cilic redivivo: che partita!

Australian Open Krejcikova affonda Azarenka, upset Keys contro Badosa 38 MINUTI FA