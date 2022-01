Premium Tennis Ricardas Berankis - Andrey Rublev 00:59-03:59 Live

01:05 - Rublev apre le danze

Pronto a scendere in campo Andrey Rublev: il tennista moscovita sfiderà il lituano Ricardas Berankis sul cemento della Kia Arena. Rublev, testa di serie numero 5, si è distinto particolarmente nel match d’esordio contro Mager, vinto con un sonoro 6-3 6-2 6-2. Berankis invece viene da un braccio di ferro vinto in 5 set contro Roberto Carballes Baena 6-1 3-6 2-6 6-3 6-4. I favori del pronostico, ovviamente, sono tutti dalla parte del russo.

Quando e dove gioca Jannik Sinner?

SINNER Jannik (ITA) [11] vs. JOHNSON Steve (USA) - quinto match Margaret Court Arena

Jannik Sinner figura come unico italiano a giocare nel day 4 degli Australian Open. Se la vedrà con l'americano Steve Johnson. Il suo match è in programma come quinto della giornata sul cemento della Margaret Court Arena, subito dopo la sfida Kovinic-Raducanu. Considerando che quest'ultimo match non partirà prima delle 9.00, Jannik scenderà in campo indicativamente attorno alle 11 italiane.

LIVE! DAY 4

Nottata priva di italiani, ma per nulla banale: Andrey Rublev, testa di serie numero 5, si presenta ai blocchi di partenza. Il russo se la giocherà col lituano Berankis. Stefanos Tsitsipas sfiderà Sebastian Baez nel terzo match della Margaret Court Arena; poi tanto femminile con Muguruza, Swiatek, Sabalenka. Il piatto forte arriverà di mattina: Andy Murray a caccia del terzo turno a partire dalle 7.30, mentre non prima delle 9.00 Kyrgios cercherà di sorprendere Medvedev. Jannik Sinner infine, lo vedremo impegnato intorno alle 11.00 italiane nel match contro Johnson.

RECAP DAY 3

Australian Open in esclusiva su Discovery+

