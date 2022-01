Premium Tennis Lorenzo Sonego - Oscar Otte 00:59-03:59 Live

01:58 - Giorgi, 1-1

Camila annulla quattro palle break in avvio di secondo set. Martincova cresce con il dritto, mentre la prima di servizio di Giorgio latita. L'azzurra se la cava prendendosi grossi rischi con la seconda.

01:57 - Un'altra musica

Scappa Sonego, 3-0. Fantastica reazione, soprattutto mentale. Otte cerca in ogni modo di accorciare gli scambi, ma Lorenzo si fa trovare pronto e lo infila con due ottimi passanti.

01:53 - Aggiornamenti dagli altri campi

Tutto facile per Azarenka, 6-1 a Teichmann, e per Svitolina che è avanti con la francese Tan. 6-4 per Bolelli/Fognini, decisivo un break in apertura.

01:48 - Detto fatto!

Break in avvio di secondo set per Sonego! reattivo in risposta, stana due volte il tedesco con il lungolinea. Prova a scuotersi il torinese.

01:45 - Lorenzo, bisogna resettare

Pesante parziale di quattro giochi inflitto dal tedesco, che chiude 6-2. Emblematico il doppio fallo che concede il set a Otte. C'è tempo, ma bisogna cambiare marcia

01:42 - Badosa vince il primo set

Trevisan sta vendendo cara la pelle, ma purtroppo l'iberica è in un stato di grazia quest'oggi e si prende il parziale per 6-0.

01:38 - Camila in scioltezza, 6-2

Impeccabile sin qui la marchigiana, come al solito molto aggressiva. Questo schiaffo al volo è da perdere la testa!

Maestosa Giorgi! Lo schiaffo al volo piega Martincova

01:35 - Otte allunga

Lorenzo annulla tre palle break consecutive, ma non basta.Il tedesco al momento riesce più spesso a entrare nello scambio in risposta e a mettere pressione sul lato del rovescio di Sonego. Fa suo il game ai vantaggi.

01:27 - 4-1, break Giorgi!

Camila vola via! In risposta continua ad assediare la ceca. Dominante finora l'azzurra, rovescio incrociato da urlo per assicurarsi il secondo break.

01:22 - Si lotta sul campo 3

Otte e Sonego tengono i rispettivi turni di servizio. Il tedesco è davvero un giocatore atipico, difficile da affrontare. Anticipa molto i colpi e possiede un servizio molto rapido e difficile da leggere.

01:18 - Badosa subito avanti

2-0 per la spagnola. Speriamo che Trevisan riesca a rimaere in scia.

01:13 - Break a zero Giorgi

Subito aggressiva con il dritto Camila, che mette subito la freccia e infligge il break a freddo.

01:11 - In campo anche Fogna e Bole

Sul campo 12 stanno disputando il primo turno del tabellone di doppio Simone Bolelli e Fabio Fognini, che qui in Australia vinsero insieme nel 2015. Gli avversari sono i brasiliani Matos/Meligeni.

01:05 - Fuoco alle polveri!

In campo Trevisan, Giorgi e Sonego. La Toscana affronta la spagnola Badosa sul centrale, Giorgi incontra la ceca Martincova, la quale al primo turno si è liberata piuttosto agilmente di Lauren Davis. Lorenzo Sonego affronta invece il 28enne di Colonia Oscar Otte, numero 100 del ranking. Nonostante i precedenti gli siano favorevoli (3-1) questo match ha il sapore di una rivincita, poichè il tedesco si è aggiudicato l'ultimo confronto in quattro set tirati agli scorsi US Open.

Gli italiani in campo

TREVISAN Martina (ITA) vs. BADOSA, Paula (ESP) [8] - primo match Rod Laver Arena

GIORGI Camila (ITA) [30] vs. MARTINCOVA Tereza (CZE) - primo match John Cain Arena

SONEGO Lorenzo (ITA) [25] vs. OTTE Oscar (GER) - primo match Campo 3

BRONZETTI Lucia (ITA) vs BARTY Ashleigh (AUS) [1] - secondo match Rod Laver Arena

BERRETTINI Matteo (ITA) [7] vs. KOZLOV Stefan (USA) - terzo match John Cain Arena

LIVE! DAY 3

Giorgi, Trevisan e Sonego subito impegnati. La marchigiana affronta la tignosa ceca Martincova, mentre Martina Trevisan, proveniente dalle qualificazioni, si prende il grande palcoscenico e sfiderà Paula Padosa. Sonego se la vedrà con il tedesco Otte, che fu capace di estrometterlo agli US Open pochi mesi fa. Prendersi la rivincita non sarà semplice. Dopo Trevisan sarà il turno della Si parte fortissimo in questa giornata, con. La marchigiana affronta la tignosa ceca Martincova, mentre Martina Trevisan, proveniente dalle qualificazioni, si prende il grande palcoscenico e sfiderà Paula Padosa. Sonego se la vedrà con il tedesco Otte, che fu capace di estrometterlo agli US Open pochi mesi fa. Prendersi la rivincita non sarà semplice. Dopo Trevisan sarà il turno della 23enne di Verucchio in Valmarecchia, Lucia Bronzetti è riuscita a regalarsi la Rod Laver Arena e proverà a dare filo da torcere alla numero uno del mondo Ashleigh Barty. Non prima delle 04:30 Berrettini-Kozlov. Tanti altri big impegnati oggi: Osaka, Sakkari, Nadal, Zverev.

