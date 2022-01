Tennis

Tennis, Australian Open - Alcaraz brilla ancora: Tabilo travolto in 3 set, highlights

AUSTRALIAN OPEN - Il 18enne spagnolo ha battuto facilmente il cileno Alejandro Tabilo 6-2, 6-2, 6-3 in quello che è stato il suo debutto come testa di serie in un Grande Slam. Il murciano ha dominato con un servizio clamoroso dopo aver accumulato dodici ace e aver ottenuto un innegabile 80% dei punti con le prime di servizio.

00:03:00, 2 ore fa