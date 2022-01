Detto fatto. Non c'è regalo più dolce per Vika Azarenka, che veder comparire il nome di Elina Svitolina sul suo tabellone. Al terzo turno, la bielorussa allunga la striscia vincente contro l'ucraina sul 5-0. Sul cemento della Rod Laver Arena va in scena un vero e proprio no-match: 6-0 6-2 il punteggio finale, che restituisce solo in parte il divario di condizione materializzatosi sul campo.

Svitolina sbaglia praticamente tutto, a partire da quei 13 errori non forzati nel primo set, che le costano un salatissimo bagel in appena 26 minuti. Anemica e discontinua nello scambio, Svitolina si fa ipnotizzare dalla veterana bielorussa senza trovare mai il timing giusto per reagire.

La numero 15 del seeding estrae qualcosina in più nel secondo parziale, quando riesce a racimolare due game, cinque palle break e ad annullare cinque match point. Azarenka invece, sbaglia poco o nulla: per lei ora si apre una concreta finestra sulla possibilità di eguagliare (o addirittura migliorare) la sua ultima corsa degna di nota a Melbourne: quei quarti di finale raggiunti nel 2016. Per la campionessa 2012 e 2013, ci sarà la vincente tra Krejcikova e Ostapenko agli ottavi.

