Tennis, Australian Open - Azarenka-Svitolina 6-0 6-2, gli highlights del match

AUSTRALIAN OPEN - Victoria Azarenka ha impiegato appena un'ora per sbarazzarsi di Elina Svitolina (6-0, 6-2) e diventare la prima qualificata per la seconda settimana degli Australian Open di venerdì a Melbourne. Ecco il riassunto della sua vittoria in video.

00:03:01, un' ora fa