Ashleigh Barty gioca alla grande, eppure si potrebbe sempre trovare qualcosa da limare. Qualche approccio impreciso, alcuni punti costruiti bene e finalizzati male. Poi però si guarda il punteggio, recita 6-2 6-0, e allora si comprende lo strapotere agonistico della numero uno del mondo. Il margine è tale da potersi permettere di dominare anche commettendo sporadiche sbavature.

Ashleigh Barty Credit Foto Getty Images

Ad

Pegula non ha mai dato l'impressione di poterla impensierire, è sempre stata in apprensione nel gestire le continue variazioni proposte da Barty, che taglia, muove, accorcia, alza, accelera e punisce, sfruttando ogni centimetro del campo in tutta la sua tridimensionalità. L'americana, sebbene sia una solida colpitrice, non riesce mai a imporsi nello scambio, eccezion fatta per sporadici rovesci lungolinea, giocati spesso con l'acqua alla gola. L'unico momento in cui la partita ha avuto una parvenza di equilibrio è stato fino al quarto gioco, dove Barty annulla l'unica palla break che concederà nell'intero incontro; o meglio, è Pegula che se la auto-annulla affossando una risposta su una seconda di servizio. Il resto del match è a senso unico, con Barty sempre più padrona del campo e Pegula sempre più sfiduciata.

Australian Open Sorprese nella notte, ma la Barty non fa scherzi: è ai quarti 23/01/2022 A 03:23

L'australiana affronterà una ritrovata Madison Keys, un'altra bombardiera che potrebbe essere messa in seria difficoltà dai suoi cambi di ritmo. L'americana non riesce a ipotizzare una reazione nemmeno nel secondo set, completamente rassegnata. Nel quinto game si ritrova 40-15 sul proprio servizio, ma l'australiana non le concede nemmeno il game della bandiera con un paio di rovesci di pura classe., un'altra bombardiera che potrebbe essere messa in seria difficoltà dai suoi cambi di ritmo. L'americana ha liquidato Barbora Krejcikova nel match di apertura odierno.

Madison Keys Credit Foto Getty Images

Australian Open in esclusiva su Discovery+

Segui in ESCLUSIVA tutti i match degli Australian Open su Discovery+ : abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutti i match da Melbourne in Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla Coppa d'Africa di calcio e ovviamente le Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Nadal: "Sono distrutto, spero di recuperare per la semifinale"

Australian Open Giorgi lotta con Barty, ma non basta: l'azzurra cede in due set 21/01/2022 A 08:46