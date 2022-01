Ci aspettavamo un Happy Slam che urlasse ai giovani e che aprisse alla consacrazione di alcuni (Alcaraz su tutti). Invece eccola lì, la vecchia guardia, che avanza imperterrita attraverso la sempre più stretta tenaglia del tabellone. Nadal, Mannarino e CIlic, la banda over 30 che sta vivendo una nuova primavera. Ad un certo punto però, ti stanchi di livellare la presunzione dei più sbarbati: Rafa Nadal e Adrian Mannarino, decisi a rallentare il tempo per qualche set in più, hanno dato vita a un testa a testa per nulla banale, a tratti titanico. Alla fine a spuntarla è stato il maiorchino, unico superstite di un tiebreak infinito al 1° set, col punteggio finale di 7-6(14) 6-2 6-2.

Rafael Nadal | Open de Australia 2022 Credit Foto Getty Images

Il primo set si apre con una rapida rassegna di turni a servizio confermati: Mannarino particolarmente pungente col dritto, Nadal martellante a servizio (5 ace nei primi due turni a battuta). Il ritmo degli scambi frastorna Nadal in questa prima fase; con lo spagnolo incapace di costruire inerzia favorevole per colpire, è il francese ad impensierire per primo in risposta: all’undicesimo game Mannarino non sfrutta una ghiotta palla break dopo un doppio fallo e una smorzata a nastro del maiorchino. Il set si trascina allora al sacrosanto tiebreak, destinato a diventare incandescente dopo pochi scambi elettrici. Mannarino tenta la fuga sul 3-0, ma Rafa sfodera un recupero da fantascienza inchiodando nuovamente sul 5-5.

Da lì, i due si rispondono colpo su colpo sotto al torrido sole australiano. Il francese continua a giocare d’anticipo, aprendosi bene il campo con i suoi consueti piattoni. Molto solido Rafa a servizio, col 93% di punti vinti con la prima. Sul 15-14, dopo un’ora e 20 minuti di lotta nel primo set, il mancino di Manacor riesce a conficcare l’artiglio nella guardia di Mannarino, lasciandosi andare a un urlo animalesco.

Nel secondo set, varcato il rovente delirio del tiebreak, Mannarino si dimentica le gambe: spossato e completamente fuori tempo, il francese fatica a sostenere qualsiasi turno a servizio. Nadal non si fa attendere, e brekka al primo e quinto game. Un problema all’inguine, per Mannarino, si acutizza nel corso del parziale, fino a costringerlo a chiedere un Medical Timeout. Un Nadal sempre più dominante (16 vincenti a fronte di appena 5 non forzati nel secondo set), sigilla il secondo atto in appena 39 minuti (la metà rispetto all’Odissea del set precedente).

Il terzo set si abbatte sul capo di Mannarino come una sentenza: Nadal, in un avvio fotocopia del secondo set, strappa il servizio all’avversario nel primo game. Tuttavia, un regalo del maiorchino e due jolly pescati dal francese valgono tre palle del controbreak. Nadal, a quel punto, completa la frittata con un doppio fallo. Il calo di tensione sul controbreak a zero però, non intacca l’inerzia del match: Nadal si rifà sotto al game successivo, e vince la resistenza di Mannarino alla sesta palla break. E’ il colpo di grazia per il francese, che si arena sul 6-2 finale, salutando Melbourne a testa alta. Si allunga ulteriormente l’orizzonte delle possibilità di Nadal: il mancino di Manacor, ora, attende il verdetto di Zverev-Shapovalov per conoscere il suo prossimo avversario ai quarti.

