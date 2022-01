Madison Keys. La 26enne americana, dopo aver agganciato l’ottavo quarto di finale Slam in carriera con un 6-3 6-2 in un’ora e 25 minuti, la racchetta a stelle e strisce è la prima semifinalista del tabellone femminile, ed ora attende quello che potrebbe essere un altro big match contro Ashleigh Barty oppure un rovente derby contro la connazionale Pegula. L’incandescente cemento di Melbourne ha inaugurato una nuova primavera per. La 26enne americana, dopo aver agganciato l’ottavo quarto di finale Slam in carriera con un upset sulla testa di serie numero 8 Paula Badosa , ha continuato la sua corsa trionfale con un successo sulla regina di Parigi, Barbora Krejcikova, tornando in semifinale per la prima volta in sette anni. Grazie ad un, la racchetta a stelle e strisce è la prima semifinalista del tabellone femminile, ed ora attende quello che potrebbe essere un altro big match contro Ashleigh Barty oppure un rovente derby contro la connazionale Pegula.

Una sfida, quella tra Keys e Krejcikova, sfilata principalmente sul binario della paura: nel primo set Keys salva ben 6 palle break innescando una prima micidiale solo nei momenti di massimo stress (l’americana demolisce la ceca 9 ace a 1 nel primo set). Krejcikova annulla altrettante palle break, ma non trova la stessa incisività a servizio (solo il 56% di prime tenute in campo, contro il 73% della Keys), arrendendosi al sesto game. A partire dal 4-2, Keys rischia poco o nulla: il primo set lo conquista dopo 51 minuti, di pari passo col drastico calo fisico della Krejcikova.

Dal secondo set infatti, il caldo torna a polarizzare un altro match del femminile: la ceca, vittima di un’insolazione, disputa un secondo parziale sulle gambe. Privata di reattività in pressochè tutti i fondamentali, Krejcikova concede il break immediato nel secondo set. L’immobilismo dell’avversaria apre praterie per i colpi della Keys: due break consecutivi in avvio la proiettano verso delle meritatissime semifinali. Il conteggio di vittorie e sconfitte per la statunitense, in questo 2022, è 11-1. Impressionante.

