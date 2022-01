Tanta carne al fuoco nel day 7 del tabellone femminile degli Australian Open: Barbora Krejcikova e Madison Keys si scontreranno ai quarti di finale dopo aver avuto la meglio in due match a senso unico contro Victoria Azarenka e Paula Badosa. Giornata di verdetti anche per Maria Sakkari e Ashleigh Barty.

Krejcikova dominante contro Azarenka

Sbaglia pochissimo Barbora Krejcikova nel match degli ottavi contro Victoria Azarenka: la ceca riduce a mero sparring partner il suo idolo tennistico. Krejcikova, uno dei pochi atomi di continuità in un tabellone femminile come al solito schizofrenico, silenzia il ruggito della ex-campionessa 32enne con un secco 6-2 6-2 in un'ora e 22 minuti. La testa di serie numero 4 vola così ai quarti di finale, e si candida a minaccia numero uno per la corsa alla corona di Ashleigh Barty.

Più fluida e profonda nei colpi la campionessa parigina, rispetto a una Vika estremamente prudente e preoccupata. Il primo set è dominato da Krejcikova, che trova il break al terzo e settimo game. Incassato un 6-2 senz’appello, la bielorussa chiede un MTO in avvio di secondo set. Dei dolori lancinanti al collo limitano ulteriormente Azarenka per il resto del match: servire, per la bielorussa, diventa quasi proibitivo. Krejcikova trova il break a freddo, poi il moto d’orgoglio della campionessa procura un insperato controbreak al quarto gioco. Per Azarenka è il canto del cigno: Krejcikova non sente alcuna pietà per le limitazioni fisiche dell’avversaria, e prende il largo sul 6-2 finale, lanciando dei segnali incoraggianti in vista di appuntamenti ben più impegnativi. 23 vincenti a fronte di 12 non forzati, sono un nobile biglietto da visita.

Upset Keys contro Badosa

A strappare l’upset di giornata è stata l’americana Madison Keys: la rediviva 26enne a stelle e strisce ha fatto a pezzi la testa di serie numero 8 Paula Badosa, concedendole solo 4 game in un no-match di un’ora e 11 minuti. Per la Keys si tratta del decimo successo su 11 match disputati in questo avvio di 2022, dopo essersi tolta pure lo sfizio di alzare il titolo WTA di Adelaide 2. Un vero e proprio rullo compressore l’americana in questo segmento stagionale: Badosa ha dovuto fronteggiare ben 16 palle break, senza mai riuscire a decifrare il servizio della Keys (un misero 32% di punti vinti in risposta alla seconda è la fotografia della sua partita); ma a suonare come un campanello d’allarme è l’impietoso conteggio dei doppi falli della spagnola (10), che conferma così la natura schizofrenica degli ultimi tabelloni Slam femminili, in un match che pareva ampiamente alla sua portata.

Keys concede solo 4 game a Badosa: gli highlights

