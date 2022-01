Un altro colpo di scena nel caso mediatico del momento: dopo la decisione del Ministro dell'Immigrazione di cancellare il visto di Djokovic per "il bene dell'interesse pubblico", il team di legali del serbo ha ottenuto un'udienza-lampo al cospetto del giudice Anthony Kelly.

Ad

Si è trattata di un'udienza "strategica", per capire i prossimi passi da compiere nell'imminente battaglia legale. L'avvocato Nick Wood ha ottenuto la sospensiva per espulsione del suo cliente, che quindi potrà attendere sul suolo australiano l'esito dell'appello decisivo. Il team legale di Djokovic infatti, intende fare ricorso in tribunale per annullare nuovamente la cancellazione del visto.

Australian Open Australian Open 2022 LIVE su Eurosport e Discovery+ 24 MINUTI FA

Si decide tutto domenica

L'udienza che deciderà il futuro sportivo - e non solo - di Novak Djokovic si terrà domenica. La mediazione degli avvocati del serbo ha permesso di conquistare quel sottile margine di tempo che permetterebbe a Nole di presentarsi in campo lunedì in caso di dietrofront del governo. Il giudice Kelly ha terminato la seduta.

Caso Djokovic, Tsitsipas al veleno: "Non tutti rispettano regole"

Australian Open Caso Djokovic, il premier australiano: "Rispettati i nostri sacrifici" 3 ORE FA