Premium Tennis Daniil Medvedev - Maxime Cressy 04:43-07:43 Live

05:16 - Medvedev è già in vantaggio

Ad

Sebbene parta molto distante a risponder, al russo è sufficiente giocare con attenzione una prima palla bassa per poi cercare di passare con il colpo successivo. Difficile possa essere impensierito più di tanto quando è al servizio, invece.

Australian Open Zverev e quello Slam che non arriva mai. Berrettini, si può sognare? 12 ORE FA

05:10 - Cornet avanti!

Sorpresa sulla Rod Laver Arena! L'esperta tennista nizzarda conquista il primo parziale 6-4. Sta provando a conquistare per la prima volta in carriera i quarti di finale in una prova dello Slam.

05:08 - In-gio-ca-bi-le!

Cilic ha già chiuso il primo set 6-2, ritrovando gli antichi fasti che lo portarono a essere 3 del mondo. Il croato a Melbourne è già stato finalista nel 2018.

Cilic vince e si scatena: cori e balli con i tifosi croati

05:06 - Grande battaglia tra Halep e Cornet!

La francese ha servito per il primo set, ma è stata infilata da un paio di ottimi passanti.

04:58 - Medvedev e Cressy ai nastri di partenza

Al franco-americano di certo non manca l'autostima, in conferenza ha dichiarato: "Sinceramente, credo di poter battere tutti e diventare numero uno del mondo: dimostrerò a tutti che il serve and volley non è uno schema morto e che può pagare anche nei più importanti tornei del mondo." Siamo curiosi di vedere se riuscirà a dare filo da torcere al numero due del mondo.

Stoica Collins, ribalta Mertens ed è ai quarti: highlights

04:47 - Break Cilic

Dopo aver cancellato due occasioni di break è il croato a effettuare il sorpasso nel terzo gioco. Molto solido e agrressivo in questa fase.

04:30 - Cilic e Auger-Aliassime al via

In palio un posto per i quarti di finale. Auger-Aliassime ha faticato nel primo turno con Ruusuvuori, ma poi percorso netto. Cilic ha tirato fuori dal cilindro una prestazione superlativa estromettendo Rublev, quinta testa di serie. Confronto interessante. I tre precedenti arridono al croato.

Wilander: "McEnroe-Sinner? Mi piace. John può dare fiducia a Jannik"

LIVE DAY 8

una strepitosa Danielle Collins vince la seconda partita consecutiva in rimonta estromettendo Elise Mertens, ora scende in campo Halep. Poi In apertura di giornataestromettendo Elise Mertens, ora scende in campo Halep. Poi sarà il turno di Jannik Sinner che va a caccia dei quarti contro il beniamino di casa Alex De Minaur. A breve, sulla Margaret Court Arena, Cressy sfida Medvedev. Nella sessione serale Swiatek-Cirstea, Fritz-Tsitsipas e Kanepi-Sabalenka.

Se giocano solo a tennis Sinner è favorito con de Minaur

RECAP DAY 7

Berrettini: "Rivalità con Sinner aiuta entrambi. Supercoach? Mai dire mai"

Australian Open in esclusiva su Discovery+

Segui in ESCLUSIVA tutti i match degli Australian Open 2022 su Discovery+ : abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutti i match da Melbourne in Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla Coppa d'Africa di calcio e ovviamente le Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Barty come un treno, Anisimova si arrende: gli highlights

Australian Open Tennis 360, Ep.7: Monfils, Berrettini e la questione fisica 13 ORE FA