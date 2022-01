Premium Tennis Rafael Nadal - Denis Shapovalov 04:16-07:15 Live

04:23 - Giocatori in campo!

Il caldo arroventa il cemento della Rod Laver Arena, ma a scaldare la folla ci pensano gli ingressi dei due tennisti: una standing ovation accoglie Nadal e Shapovalov.

04:20 - Ora tocca a Nadal

Esclusi noi italiani, che attenderemo la mattinata per gustarci Berrettini-Monfils, questo è il match di cartello per il resto del mondo tennistico: Nadal-Shapovalov è il pronostico più incerto di questo primo turno dei quarti di finale. Il caldo e la stanchezza potrebbero fungere da spartiacque: Nadal partiva con meno benzina nel serbatoio, ma Shapovalov ha giocato tre set in più (16) rispetto al maiorchino (13). Una partita intera, praticamente. I precedenti tra i due sono 4: Nadal comanda 3 a 1.

04:15 - Keys è la prima semifinalista

Con una prova schiacciante ai danni di Barbora Krejcikova, l'americana Madison Keys è la prima semifinalista del tabellone femminile. Al prossimo turno, affronterà la vincente tra Ashleigh Barty e Jessica Pegula.

Siamo pronti a vivere un'altra giornata di grande tennis: programma del singolare al via dalle 2:30, con il match tra Krejcikova e Keys. La prima tranche di quarti finale continuerà poi col big match tra Rafa Nadal e Denis Shapovalov sul Centrale, non prima delle 4:00. Non prima delle 9.00 invece, scenderà in campo Ashleigh Barty contro Jessica Pegula. A chiudere la sessione serale ci pensa il nostro Matteo Berrettini, a caccia di semifinali contro Gael Monfils.

Tennis 360, Ep.7: Monfils, Berrettini e la questione fisica

Sinner sale in cattedra con De Minaur: il meglio del match in 3'

Australian Open in esclusiva su Discovery+

Sinner: "Io e Berrettini ai quarti, una cosa bella da vedere"

