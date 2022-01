Vento in poppa per l’arrembaggio al trono di Sua Maestà. Daniil Medvedev apre la sua corsa aurea con una schiacciante vittoria 6-1 6-4 7-6 sullo svizzero Laaksonen, e lancia un forte segnale a Zverev e colleghi: indipendentemente dal ritiro di Djokovic, è sempre stato lui l’uomo da battere. E le stoccate con cui il russo ha piegato la docile difesa dello svizzero, testimoniano la voracità interiorizzata da Daniil in queste settimane di polemica. Una vittoria in finale, del resto, significherebbe scardinare Djokovic dalla prima posizione del ranking ATP.

La partita del numero 2 al mondo si apre con un sussulto inatteso: Laaksonen ruba il servizio al primo game e mostra i muscoli. Immediata però la risposta di Medvedev, che nel turno successivo serve il controbreak a zero, dando uno strattone psicologico al match e all’avversario. Da lì, il russo comincia a muoversi come una macchina oliata alla perfezione: la solita perizia nella costruzione del punto e nel far spostare un contratto Laaksonen gli valgono 8 dei 9 punti successivi al break subito. Lo svizzero prova a governare lo scambio a tratti, ma il nastro gli sputa indietro i tentativi più ambiziosi. Medvedev completa il sorpasso al quarto e al sesto game, sigillando un primo set a senso unico sul 6-1.

Nel secondo set Medvedev alza ulteriormente il livello d’attenzione, costringendo Laaksonen ad improvvisare. La stoccata decisiva arriva al 5° game, quando il russo limita lo svizzero a un solo punto. Ribadito il vantaggio, Medvedev attiva il pilota automatico, calibrando con prudenza la miscela di vincenti e non forzati (8 e 9 nel secondo set): il parziale si chiude sul 6-4 in suo favore. Forte del doppio vantaggio, Medvedev proesgue in scioltezza: i suoi turni a battuta diventano semplici e banali, con Laaksonen che fatica ad insidiare il servizio del russo.

Lo svizzero sfoggia comunque sprazzi di grande personalità, come nel caso del terzo game, quando rimonta un passivo di 0-30 confermando il servizio. Medvedev a sua volta, risolve con la solita prima acuminata il nodo del decimo game, che lo svizzero aveva spinto fino al 30-30. Alla fine è il tiebreak a regalare la gioia in tre set al russo: il numero 2 del ranking vince la battaglia dei minibreak 4 a 2, e prenota il secondo turno contro il vincente tra Kyrgios e Broady.

Schwartzman avanti, forfait Ruud

Nella parte bassa del tabellone si sono mossi altri big: a partire da Diego Schwartzman, che in un braccio di ferro più sudato del previsto contro il serbo Krajinovic prenota il secondo turno contro l’australiano O’Connell: nel primo parziale Schwartzman ruba i primi due servizi all’avversario, spianando la strada per il 6-3 finale. El Peque brilla soprattutto quando innesca la seconda: 4/6 punti vinti, contro il magro 1/7 di Krajinovic.

Nel secondo set succede di tutto a partire dall'ottavo game. Break Schwartzman, controbreak Krajinovic e nuovo break Schwartzman per sigillare sul 6-4. Anche il terzo parziale è una giostra di regali reciproci: Krajinovic risponde con due controbreak alle accelerazioni dell’argentino, che tuttavia sferra la zampata fatidica al dodicesimo game, inchiodando il risultato finale sul 6-3 6-4 7-5 in suo favore.

Niente da fare invece per Casper Ruud: il norvegese, fresco di comparsa alle ATP Finals torinesi, è stato costretto a dare forfait per una distorsione alla caviglia. Il tabellone del torneo perde dunque la sua testa di serie numero 8. Ruud avrebbe potuto affrontare Sinner agli ottavi di finale. Safiullin prenderà il suo posto.

Sugli altri campi, da registrare il successo sudato di Grigor Dimitrov: il bulgaro strappa il pass per il secondo turno grazie a un successo in 4 set sul ceco Lehecka 6-4 4-6 6-3 7-5.

