Daniil Medvedev ha perso la testa nella ha perso la testa nella semifinale contro Stefanos Tsitsipas e ha avuto un acceso contenzioso con l'arbitro, in cui l'ha apostrofato con parole come "stupido" e "femminuccia".

La sua sfuriata è stata vista e rivista più volte e il risultato delle ingiurie contro il giudice di sedia è una multa consistente: dovrà pagare 12mila dollari - circa 11mila euro - per via delle sue intemperanze.

Ad

Furia Medvedev, urla e insulti all'arbitro: "Sei stupido?"

Australian Open Medvedev diventerà numero 1 del mondo? Tutti i possibili scenari UN GIORNO FA

Le altre multe: non è quello che deve pagare di più

Il torneo, però, non incassa soldi solo dallo "sclero" di Medvedev, che se ricordate non è stato il primo a dare in escandescenze in queste de intense settimane. Il giornalista del New York Times Ben Rothenberg, infatti, ha recuperato la lista dei multati del torneo e figura che per questa partita Medvedev ha subito due punizioni, una per "oscenità visibile" e una per "condotta antisportiva".

Anche Tsitsipas, che aveva scatenato le ire del russo, in escandescenze perché il greco continuava a parlare col padre-allenatore, alla fine si è visto recapitare una cedola da 5mila dollari per "coaching". Una multa che si somma alle altre due prese per la stessa ragione, per un totale di 13mila dollari. Il più alto in questa classifica dei cattivi, però, è Denis Shapovalov: il canadese, anche lui furioso nel match contro Nadal, deve pagare 15 mila dollari totali per "condotta antisportiva" (ben due volte) e "Maltrattamento di racchette o equipaggiamento".

In totale quindi la classifica vede:

Shapovalov 15mila $

Tsitsipas 13mila $

Medvedev 12mila $

Kyrgios 10mila $

Il totale del tabellone maschile ammonta a 60mila dollari australiani, mentre quello femminile solo a 9500 $. Rothenberg, tuttavia, ci ricorda che sia Medvedev, sia Kyrgios, potrebbero far aumentare il loro conto, visto che entrambi hanno ancora una finale da giocare!

Shapovalov contro giudice e Nadal: “Siete tutti corrotti!”

Segui in ESCLUSIVA e tutti i match degli Australian Open su Discovery+ che troverete in offerta per l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutti i match da Melbourne in Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla Coppa d'Africa di calcio e ovviamente le Olimpiadi invernali di Pechino 2022

Australian Open Barty vince gli Australian Open: match point ed esultanza finale UN' ORA FA