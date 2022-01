Tennis

Tennis, Australian Open - Medvedev-Van De Zandschulp, che scambio! L'olandese gioisce dopo 33 colpi

AUSTRALIAN OPEN - Non poteva esserci modo migliore per aprire questo match: Daniil Medvedev e Botic Van De Zandschulp scambiano 33 colpi consecutivi in apertura di 1° set, e a spuntarla è l'olandese.

00:01:19, 10 minuti fa