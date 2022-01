Rafa Nadal e Denis Shapovalov si presentavano a questo appuntamento dopo aver percorso dei sentieri trionfali: il maiorchino aveva archiviato il periodo di convalescenza con un trionfo al 250 di Melbourne, mentre il canadese aveva alzato la ATP Cup col team Canada. Il match non ha deluso le aspettative pirotecniche della vigilia: 6-3 6-4 4-6 3-6 6-3 per l’iberico, in partenza famelico nel divaricare progressivamente le crepe nel gioco del canadese e nel colpire senza pietà al momento opportuno, poi stoico nell’arginarne la rimonta improvvisa.

Di certo la prestazione discontinua di Nadal può confortare Matteo Berrettini: in caso di vittoria nel match contro Monfils, l'azzurro potrebbe incidere sulle intermittenze dello spagnolo, reduce da una vera e propria maratona sotto il sole cocente di Melbourne. Gli 11 doppi falli del maiorchino, maturati per la maggior parte dopo il terzo set, sono troppi per poter sperare di far vacillare il tennista romano.

Sin dall’inizio del match Rafa fa sentire tutto il suo peso specifico sui colpi lungolinea, ovvero la migliore soluzione per bucare il mancino del canadese. Con estrema sagacia tecnica ed un servizio in partenza granitico (76% di prime tenute in campo e l’89% di punti vinti nel 1° set) Rafa impiega poco per mandare in avaria il numero 14 del seeding. Una prima emorragia di errori col dritto costa a Shapovalov il break nel quarto game. Nadal è quindi cinico nello smorzare il più possibile gli scambi, serrando poco a poco la minuscola finestra d’opportunità per il canadese, il quale chiude il primo parziale registrando un pessimo 11% (2/19) di punti vinti in risposta alla prima dello spagnolo. Il primo set viene chiuso in scioltezza dal mancino di Manacor, in soli 40 minuti, sul punteggio di 6-3.

Nadal aziona la centrifuga: Shapovalov strapazzato

Le falle nel decision making, per Shapovalov, si prolungano nel secondo set: il canadese aumenta i giri dei suoi colpi senza tuttavia raffinare il suo posizionamento. Rafa ne è consapevole, e non si scompone sotto le prime pressioni dell’avversario. Il sesto game è il più lottato, ma Nadal si dimostra impassibile nel gestire i vantaggi. Al settimo dunque, ecco lo strappo decisivo per il set: Shapovalov inciampa nuovamente nel presentarsi a rete e nel calibrare il dritto (i suoi 14 non forzati del parziale scaturiscono per la gran parte tutti da quel fondamentale), e lo spagnolo lo punisce con uno smash che sa di sentenza.

Archiviato il secondo atto sul 6-4 però, basta una lieve esitazione dell’iberico per rimettere in partita Shapovalov. Nel corso del 3° set, Rafa cala vistosamente al servizio, raggiungendo l’8° doppio fallo del suo match. Il canadese approfitta di tre palle break improvvise al decimo game (non aveva avuto nemmeno una chance nel corso dei primi due set) per sigillare un surreale terzo set sul 6-4 in suo favore. Il repentino capovolgimento di fronte galvanizza Shapovalov, che comincia a sfiancare lo spagnolo con una combinazione velenosa: Nadal inizia lo scambio col dritto, lui è lucido nel pizzicare il suo rovescio per poi punirlo senza pietà.

Il copione si ripete nel quarto set, quando lo spettro del doppio fallo torna a tormentare il maiorchino al 4° game: Shapovalov non fa sconti e piazza l’allungo. E come se non bastasse, il 20 volte campione Slam comincia a soffrire l’impatto della calura australiana, fino a chiedere un MTO per dei dolori all’addome. Il suo ritorno in campo non scongiura il verdetto negativo del 4° set, vinto dal canadese 6-3.

Al 5° e decisivo set però, ecco che Nadal sferra l’artiglio del campione: il polso trema per primo al canadese, che al secondo game fa doppio fallo e stecca un rovescio; è break Nadal, che poi ammortizza la carica dell’avversario nel game successivo. Qui, Shapovalov brucia due palle break col rovescio e incassa il tombale 3-0. Lo spagnolo concentra tutte le sue energie negli ultimi rintocchi di un set ad alta tensione, e chiude sul 6-3 senza rischiare troppo.

