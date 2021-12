"Il campione in carica Novak Djokovic giocherà per il suo decimo trofeo dell'Australian Open e sarà il favorito in un sorteggio che metterà in campo 49 dei primi 50 al mondo". Con questo comunicato, l'organizzazione dell'Australian Open ha confermato la presenza di Novak Djokovic nel tabellone del primo Slam stagionale, neutralizzando così il denso alone di speculazione materializzatosi attorno al serbo.

Nole è stato inserito nella entry list per il tabellone australiano, e competerà per riconfermarsi numero 1 al mondo nonostante la scelta di non rivelare alla stampa il suo status vaccinale.

Ad

Australian Open Papà Djokovic: "Perché Nole a queste condizioni non farà l'Aus Open" 30/11/2021 A 08:41

La conferma di Tennis Australia arriva dopo una turbolenta serie di settimane, contrassegnate da un apparente gelo su due fronti: da una parte lo stato di Victoria, luogo in cui si disputerà il torneo, che imponeva il divieto d'accesso al torneo per non-vaccinati; dall'altra l'entourage Djokovic, col padre di Nole che urlava al "ricatto".

Papà Djokovic: "Perché Nole a queste condizioni non farà l'Aus Open"

Ora, registrata la presa di posizione del torneo australiano, non resta che attendere una dichiarazione sul versante serbo: Djokovic non potrà usufruire di un'esenzione medica per partecipare. "Tutti i giocatori, i clienti e lo staff degli Australian Open devono essere vaccinati. Qualsiasi suggerimento che Tennis Australia stia cercando scappatoie è semplicemente falso”, ha dichiarato Tennis Australia in un comunicato precedente alla diramazione della entry list.

Serena Williams non parteciperà all'Australian Open

Chi non parteciperà al torneo di Melbourne invece, sarà Serena Williams. La leggenda a stelle e strisce ha annunciato il suo forfait, e non compare nella lista dei partecipanti: "Anche se questa non è mai una decisione facile da prendere, non sono dove devo essere fisicamente per competere", ha dichiarato.

"Melbourne è una delle mie città preferite e non vedo l'ora di giocare all'AO. Mi mancherà vedere i fan, e non vedo l'ora di tornare e competere al mio livello più alto". Serena Williams rimarrà ancorata a 23 titoli Slam in carriera, di cui 7 conquistati sul cemento australiano.

Mihajlovic: "Ibra, Djokovic: se vieni dalla povertà, diventi cattivo"

Australian Open Papà Djokovic: "AusOpen? Sotto ricatto del vaccino Nole non giocherà" 29/11/2021 A 11:39