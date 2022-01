Tennis

Tennis, Australian Open - Papà Djokovic: "Umiliando Novak, umiliano la Serbia"

TENNIS - Il padre e il fratello di Novak Djokovic hanno espresso indignazione per il trattamento riservato dall'Australia al 20 volte campione Slam mentre continua a essere trattenuto in un hotel di detenzione per immigrati in attesa di una sentenza del tribunale sulla possibilità di competere agli Australian Open.

00:01:08, un' ora fa