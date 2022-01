Fattore freschezza. E’ questo il leitmotiv che sta fungendo da propellente per la corsa di Andrey Rublev nella parte bassa del tabellone australiano. Due anni fa raggiunse gli ottavi di finale, l’anno scorso i quarti, e quest’anno – responsabilizzato dalla piazza numero 5 del seeding – potrebbe spingersi fino alla semifinale, approfittando di un tabellone sgombro di match proibitivi e soprattutto di maggior riposo.

I quarti di finale di un anno fa infatti, furono raggiunti con un considerevole numero di partite già messe nelle gambe. Ma quest’anno, la racchetta moscovita ha saltato l’ATP Cup per la positività al Covid, affacciandosi con più freschezza all’appuntamento di Melbourne. La stessa freschezza che ha aiutato Rublev a domare un pimpante Mager all’esordio e di superare il successivo scoglio Berankis al secondo turno col punteggio di 6-4 6-2 6-0, che al contrario del russo veniva da un estenuante braccio di ferro in 5 set contro Roberto Carballes Baena.

Rublev vince il match in tre atti fotocopia: break a freddo al primo turno buono, e salda presa sui propri turni a battuta per non fomentare il frizzante Berankis. Stizzito dall’afa australiana (25 C° a Melbourne), Rublev si sfoga con delle fucilate impressionanti, che mettono sui tacchi il lituano sin da subito. Berankis annulla due palle break nel primo game a servizio, ma sulla parità si fa male da solo: prima il nastro, poi un doppio fallo, consegnano il break a Rublev. Da lì in poi, la testa di serie numero 5 fa il suo per confermare tutti i turni a battuta, saggiando la profondità del campo con angoli ambiziosi. Il russo mette pressione al servizio del lituano in pressoché ogni occasione, non sfrutta una palla break al 5° gioco e cede dopo tre parità al 7°. Berankis però non innesca la controffensiva e si arena sul 6-4 conclusivo.

Rublev brucia nuovamente il lituano ai blocchi di partenza del 2° set, e diventa sempre più padrone del campo nonostante una surreale percentuale di prime tenute in campo (attorno al 30% fino alla metà del secondo set). Stizzito ma al contempo stesso lucido, Rublev continua a dominare esclusivamente grazie alla sua potenza di fuoco, sigillando il secondo parziale sul 6-2 dopo appena 30’.

Lo scenario d’apertura si ripete nuovamente nel terzo set, con Berankis che si dimentica di giocare il primo turno a battuta. Rublev lo colpisce in rimonta, inanellando 4 punti consecutivi e scappando sul 2-0: è il colpo del KO tecnico per il lituano, che da quel punto non riuscirà più a vincere un game. Rublev chiude con un euforico bagel e attende il vincente tra Cilic e Gombos ai sedicesimi.

