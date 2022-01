Non c’era Novak Djokovic e questo, di per sé, voleva dire già tanto. Lorenzo Sonego però non riesce a sfruttare la grande occasione per centrare gli ottavi di finale dell’Australian Open per la prima volta in carriera e cade contro colui che, per la Serbia, sta provando a tenere alto gli onori: Miomir Kecmanovic.

E’ il n°77 del mondo ad avere la meglio di Sonego al termine di una partita combattuta, ma non certo indimenticabile dal punto di vista della spettacolo. Kecmanovic si è imposto dopo 3 ore e mezza di battaglia col punteggio di 6-4 6-7 6-2 7-5, trovando la strada del primo ottavo di finale in carriera in un torneo dello slam: il traguardo, fin qui, per lui, più prestigioso.

Tanto rammarico per Lorenzo Sonego, che non è mai riuscito a mettere in campo con costanza quella solidità complessiva che è stata spesso tratto distintivo comune nelle partite che gli hanno permesso di scalare la classifica ATP ed arrivare lo scorso ottobre a ridosso dei primi 20 del mondo. In una giornata ventosa e molto calda, Sonego si è arreso a un mortifero tasso di conversione delle palle break di 2 su 13; ma soprattutto alle troppe sbavature concesse. Da entrambi i lati del campo. Sì perché se col rovescio, colpo debole del piemontese, si è visto un rendimento altalenante per tutto il corso della partita, lo stesso va detto anche col dritto, che non a caso ha tradito Sonego nel momento decisivo del quarto set, quando sopra di un break sembrava pronto a portare ogni discorso al quinto.

Va però aggiunto, a dovere di cronaca, l’ottima partita di Kecmanovic, che per un set e mezzo è stato impeccabile nell’imporre un ritmo forsennato dal fondo. E che forse, se avesse gestito meglio il tie-break del secondo set, avrebbe potuto chiuderla anche prima. Il serbo infatti, avanti 6 punti a 3 nel tie-break del secondo set, non è riuscito a convertire i 3 set point consecutivi, di cui due sul proprio servizio. Quello, al tempo stesso, il miglior spunto di Sonego in questa partita, che con tennis solido, orgoglio e attenzione era riuscito a chiudere poi il parziale per 10 punti a 8, riportando il match su un’equilibrio a un certo punto insperato.

La partita del piemontese è stata però un tourbillon di alti e bassi; e come era riuscito a rimettere in piedi il match sul più bello, Sonego l’ha affossato nel finale di terzo set. Dal 3-2 Kecmanovic, due game bruttissimi al servizio dell’azzurro, che un parziale di 3 punti a 12 lasciava con incredibile rapidità il terzo set al proprio avversario.

Dopo la classica pausa negli spogliatoi per rinfrescare corpo e idee, Sonego era anche riuscito a strappare un break di vantaggio in apertura del quarto set. Un gap però ricucito da Kecmanovic con il game del 4-4, rimettendo in campo la brillantezza di gioco in spinta che si era vista nel primo set e che ha lasciato Sonego quasi spiazzato. Il torinese ha poi perso, nel momento chiave, il controllo del dritto, lasciando così spazio al finale da protagonista del tennista serbo.

Kecamovic centra così il risultato più importante della carriera: gli ottavi di finale di uno torneo dello slam; sfiderà Gael Monfils (vincitore in 3 set su Garin). Per Sonego invece sfuma una ghiotta occasione: centrare la seconda settimana di un major dopo gli ottavi conquistati a Wimbledon 2021 (Federer) e Roland Garros 2020 (Schwartzman). Peccato, anche perché sarebbero stati punti importanti per inseguire il sogno mai nascosto della Top10.

Kecmanovic invece potrà continuare a tenere alta la bandiera serba. Non è Djokovic, certo... Ma alla comunità serbo-australiana di Melbourne presente oggi sugli spalti – e che si è fatta sentire –, visto il momento, può anche andar bene così.

