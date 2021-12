Vedremo il numero uno del ranking ATP al via del primo Grand Slam stagionale? Questo dubbio attanaglia gli appassionati di tennis ormai da mesi ed ancora non è stato risolto. Gli Australian Open hanno imposto l’obbligo di vaccino per i giocatori presenti nell’edizione 2022 e tanti dubbi restano sul futuro di Novak Djokovic.

In queste ore però si stanno aprendo alcuni scenari imprevisti, come annunciato dal quotidiano australiano The Age, con sede proprio a Melbourne. The Age riporta infatti che Tennis Australia è al lavoro con le autorità statali per aprire alla possibilità di giocare senza vaccino. L'intero processo però, descritto dal quotidiano, pare complicato e predeve parecchi passaggi burocratici. E' un processo a doppio livello.

Ovvero in primis c'è una commissione medica di tre persone, composta da esperti di immunologia, malattie infettive e medicina generale, che valuta i dati medici di un richiedente esenzione. L'identità del richiedente rimarrà anonima nel processo.

Se la persona verrà ritenuta esente dalla vaccinazione - e lo sarà solo per concrete ragioni mediche, il Dipartimento della salute convocherà un gruppo di revisione dell'esenzione medica indipendente per rivedere il risultato. Se a quel punto la domanda supererà entrambi i panel, sarà presentata all'Australian Immunization Register.

Il ministro dello sport dello stato di Victoria (dove c'è Melbourne), Martin Pakula, ha affermato che il sistema costituirà un precedente per i grandi eventi. Lo stesso Pakula si è così espresso al The Age: “Si tratta del primo grande evento che prevede questo doppio livello di sicurezza e pensiamo che possa portare a ottimi risultati in termini di prevenzione”. Riguardo all'ormai consueta domanda proprio su Djokovic ha poi aggiunto: “Se Djokovic preferirà non vaccinarsi e non sarà ammesso dal comitato di esperti, allora non potrà scendere in campo. Dovrà dimostrare ragioni valide per non potersi vaccinare, e come lui tutti gli altri. Non sono io, e nemmeno il Governo a poter decidere se potrà o meno partecipare al torneo”.

Insomma, per l'Australian Open pare aprirsi un piccolo spiraglio per gli atleti che hanno deciso di non vaccinarsi. Resta però un passaggio piuttosto burocratico e cui i tempi potrebbero non essere così brevi. Djokovic, in teoria, è atteso in Australia già dal primo gennaio, dove risulta iscritto con la Serbia all'ATP Cup. Staremo a vedere.

