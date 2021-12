Denis Shapovalov è risultato positivo al Covid-19. A renderlo noto tramite un comunicato sui propri social è lo stesso tennista canadese, reduce dalla partecipazione al torneo di esibizione di Abu Dhabi e sbarcato nelle ultime ore in Australia per affrontare l’ATP Cup e successivamente gli Australian Open.

Ciao a tutti. Volevo solo aggiornarvi sul fatto che, al mio arrivo a Sydney, sono risultato positivo al Covid. Sto rispettando tutti i protocolli e sono attualmente in isolamento.Al momento ho sintomi lievi e non vedo l’ora di tornare in campo, quando sarà possibile farlo in sicurezza“.

Mubadala World Tennis Championship di Abu Dhabi che hanno contratto il Coronavirus in questi giorni, dopo i casi di Il tennista nordamericano si aggiunge così alla lista di partecipanti delche hanno contratto il Coronavirus in questi giorni, dopo i casi di Rafael Nadal , Belinda Bencic e Ons Jabeur.

