Non è ancora ufficiale, ma le fonti vicine a Noavk Djokovic, direttamente dalla Serbia, sono solitamente piuttosto attendibili. Il n°1 del mondo sarebbe pronto a partire per l'Australia. Un tira e molla che va avanti ormai da settimane. Prima con il netto 'no' proveniente da Craig Tiley, direttore dell'Australian Open, che affidandosi alle regole imposte dal Paese e dallo stato di Victoria dichiarava impossibile l'ingresso dei non vaccinati. Poi con una sorta di apertura, ovvero la presenza di una complicata esenzione dal vaccino per motivi di salute che sarebbe stata sottoposta a una speciale commissione: ne avevamo già trattato in questo articolo.

Ora, appunto, questa indiscrezione. Che apre a nuovi sviluppi.

Blic aveva Qualche giorno fa infatti lo stesso quotidiano serboaveva annunciato la cancellazione di Djokovic dalla ATP Cup , torneo per nazioni al via a Sydney dal primo gennaio. Poi però una smentita degli organizzatori, con Djokovic che al momento risultata ancora iscritto.

Pare evidente dunque la voglia degli australiani di avere il n°1 del mondo, alla caccia del decimo titolo slam della carriera a Melbourne e insieme a quello anche del sorpasso a Federer e Nadal a quella quota 20 major che al momento i 3 condividono. Una “voglia” ritraducibile insomma in una sorta di lavoro di diplomazia per aprire anche ai non vaccinati, o meglio, a coloro che non hanno voluto rivelare il proprio status vaccinale. La speciale esenzione sopra citata era qualcosa in questa direzione, a cui aggiungere appunto le indiscrezioni della stampa serba secondo cui Tennis Australia e il governo dello stato di Victoria (dove si trova Melbourne, sede dell’Australian Open) sarebbero al lavoro per permettere di giocare anche a coloro i quali "non hanno rivelato se sono o meno vaccinati". Al momento, a livello maschile, tra i primi 100 del mondo, secondo le ultime indicazioni date dall’ATP a riguardo, sarebbero addirittura il 95% i tennisti vaccinati in questo lotto; quindi solo 5 giocatori tra i primi 100 sarebbero fuori dall'Australian Open per motivi legati al vaccino.

Il tempo stringe. L’Australian Open prenderà il via lunedì 17 gennaio. Se questi atleti saranno ammessi e presumibilmente dovranno sottoporsi allo stesso regime di quarantena previsto lo scorso anno – dunque 14 giorni di isolamento – questi sono davvero gli ultimi giorni buoni per arrivare giù nel Down Under. Il tempo stringe. A breve i verdetti.

