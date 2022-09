Tennis

Tennis, Federer vs Nadal, che battaglia! Gli highlights della finale di Melbourne del 2017

TENNIS - Tra le partite più belle disputate in carriera da Roger Federer non può non rientrare quella giocata, sofferta e vinta contro Rafael Nadal a Melbourne nel 2017. Rivediamo insieme gli highlights di un match entrato nella storia del tennis.

00:03:57, un' ora fa