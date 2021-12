Niente Karolina Pliskova agli Australian Open 2022. Ed è una notizia a suo modo storica, perché si interrompe una serie di sue presenze consecutive negli Slam che durava fin dal 2011, quando non era presente a Wimbledon: in termini di tabellone principale, invece, è il primo stop dagli US Open 2012.

Il suo problema al posto destro cambia parecchie carte in tavola, visto che, pur non avendo mai vinto lo Slam di Melbourne, la ceca è sempre stata complicata da battere nell’inizio di stagione (del resto tre dei suoi 16 tornei li ha vinti down under). Sarebbe entrata da numero 4 del mondo. Ad entrare al posto della giocatrice ceca, due volte finalista Slam ed ex numero 1 del mondo, sarà la francese Fiona Ferro. Già in precedenza Pliskova aveva rinunciato ad Adelaide 1, uno dei tornei di preparazione, nel qual caso era entrata la connazionale Marketa Vondrousova.

In virtù di tale rinuncia, e dello scalare di Ferro nel main draw di Melbourne, entra nelle qualificazioni l’australiana Seone Mendez, e la successiva con potenzialità d’ingresso è la cinese Xiaodi You. Nella lista delle alternates c’è Martina Di Giuseppe, che però è estremamente distante dall’ingresso (32 posti, per l’esattezza).

