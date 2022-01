Tennis

Tennis, Nadal e Berrettini si allenano in vista degli Australian Open: occhi puntati su di loro

AUSTRALIAN OPEN - Rafael Nadal e Matteo Berrettini continuano ad allenarsi in vista del via degli Australian Open 2022: senza Novak Djokovic, loro due sono tra i giocatori con più possibilità di arrivare fino in fondo.

00:01:26, un' ora fa