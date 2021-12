Rafael Nadal guarda con alcuni dubbi all’inizio della prossima stagione agonistica. Lo spagnolo è tornato in campo in questi giorni in occasione del Mubadala World Tennis Championship, esibizione che si sta volgendo in quel di Abu Dhabi. L’iberico ha dichiarato ai media:

Sono contento di essere tornato in campo. Non ho pensato troppo alla tattica, ho cercato di ritrovare le sensazioni del match e di giocare in modo competitivo. Quando sono fermo da troppo tempo mi accorgo che qualcosa non funziona. Devo pensare di più a cosa fare, ma alla fine credo di aver fatto cose buone e sono felice di aver iniziato la strada verso il recupero.Ho bisogno di parlare con il mio team prima di andare in Australia. Ad essere completamente onesti, non posso garantire al 100% che ci sarò”.

In merito alla sua presenza agli Australian Open, Nadal ha chiuso dicendo:

“L’idea è di andare e provare a dare il mio meglio a Melbourne. Questo è l’obiettivo e questa è la mia idea. Dobbiamo vedere come reagisce il mio fisico dopo questi due giorni, poi sarà il momento di prendere decisioni. Vivo giorno per giorno, dopo tutte le difficoltà che ho passato ho bisogno di pensare molto bene ad ogni passo da fare”.

Nadal: "Contro Murray un buon ritorno dopo tanto tempo"

