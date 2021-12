Rafael Nadal, dopo il periodo di isolamento in seguito alla positività al è tornato finalmente ad allenarsi in campo nella giornata di ieri. , dopo il periodo di isolamento in seguito alla positività al Covid-19 (contratto con ogni probabilità in occasione del torneo di esibizione ad Abu Dhabi come altri suoi colleghi),in campo nella giornata di ieri.

Quarantena finita dunque per il tennista maiorchino, risultato evidentemente negativo a uno o più tamponi e quindi pronto ad ultimare la sua preparazione in vista del primo Slam della nuova stagione. Al momento non è stata ancora confermata la partecipazione di Nadal agli Australian Open 2022, tuttavia gli ultimi indizi sembrano incoraggianti in tal senso.

Il 35enne di Manacor, al rientro dopo aver saltato tutta la seconda parte del 2021 agonistico per un problema al piede, dovrebbe volare a Melbourne nei prossimi giorni (entro il 9 gennaio) in modo da rispettare i protocolli previsti e presentarsi regolarmente al via del Major Down Under.

In attesa di capire se affrontare o meno la trasferta australiana, il maiorchino continuerà ad allenarsi nella sua Academy di Manacor, come si può vedere dai video girati ieri durante un allenamento con il giovane connazionale Dani Rincon.

Nadal: "Contro Murray un buon ritorno dopo tanto tempo"

