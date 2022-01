Tennis

Tsitsipas, magia di rovescio in semifinale degli Australian Open! Medvedev si inchina

AUSTRALIAN OPEN - Il greco rimonta un passivo proibitivo per difendere il proprio servizio al nono game. Una stregoneria in rovescio, di contropiede, gli permette di districarsi da una situazione ostica. Tsitsipas ancora in lotta nella semifinale contro Medvedev.

00:01:06, un' ora fa