In attesa di capire che ne sarà di Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas – numero 4 del mondo – scioglie le riserve a un mese dallo start dell’Australian Open e ha dichiarato che si sottoporrà alla vaccinazione Covid e sarà regolarmente al via del torneo di Melbourne. La decisione arriva a poche ore di distanza dal forfait, del doppista francese Pierre-Hugues Herbert, recente vincitore delle Atp Finals in coppia con Mahut, che ha ufficializzato la sua assenza, in quanto assolutamente non intenzionato a sottoporsi al vaccino: “E' una decisione personale che chiaramente comporta delle difficoltà e delle complicazioni nel mio lavoro".

Tsitsipas 'ni vax': "Quest'anno mi vaccinerò per avere una vita normale"

Tornando a Tsitsipas, il finalista all’Australian Open e al Roland Garros 2021 ha spiegato come è maturata questa decisione ai microfoni della tv greca ANT1: “Non promuovo la vaccinazione, ma non sono nemmeno contro. Sostengo chiunque voglia farlo. Non sono un medico, sono un atleta e la mia prospettiva potrebbe non essere delle migliori quando si tratta di medicina. Quest'anno sarò vaccinato. Lo faccio per avere una vita normale. Questo problema dà fastidio a tutti, ma dobbiamo aiutarci a vicenda”

Tsitsipas è anche tornato sul famigerato tema dei toilet break, che hanno fatto indispettire parecchi rivali, e hanno convinto l’ATP a cambiare addirittura le regole in merito a queste soste: “Sono una persona che ama prendersi del tempo. Non ho fatto nulla per spezzare il ritmo degli altri. L'ho fatto anche quando ho vinto un set 6-0. Ho fatto lo stesso negli altri casi. Non credo di averlo fatto in maniera interessata. Non era mia intenzione".

Djokovic tra gli iscritti dell’ATP Cup ma i dubbi permangono

Nel frattempo restano ancora dubbi riguardo alla presenza o meno del numero uno del mondo, Novak Djokovic. Il serbo, campione in carica, non ha chiesto esenzioni per partecipare al torneo australiano e per ora risulta iscritto all’ATP Cup, torneo a squadre che si svolgerà dai primi di gennaio a Sydney e in cui il vaccino non è obbligatorio (basta sottoporsi a 14 giorni di quarantena).

