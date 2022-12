Glisi disputeranno sul cemento di MelbourneManca poco più di un mese al primo Slam della stagione di tennis e oggi sono state pubblicate le entry list ufficiali del torneo in terra australiana. Non ci sono sorprese nella lista dei partecipanti al femminile. A guidare il gruppo è la polacca Iga Swiatek (numero 1 al mondo) che precede Ons Jabeur , Jessica Pegula, Caroline Garcia, Aryna Sabalenka, Maria Sakkari, Coco Gauff, Darisa Kasatkina, Veronika Kudermetova e Madison Keys. Il taglio per l’ingresso nel main-draw era posto alla posizione numero 95 del ranking WTA (quella occupata dalla belga Ysaline Bonaventure).