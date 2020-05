Basilashvili arrestato e rilasciato su cauzione dopo aver picchiato l'ex moglie

Nikoloz Basilashvili è stato arrestato, secondo quanto riporta l'ufficio del procuratore generale della Georgia, con l'accusa di aver aggredito la sua ex moglie, di fronte a un bambino: la pena va da uno a tre anni di prigione ma in attesa di accertare i fatti, il tennista è già stato rilasciato su cauzione.

Il ventisettesimo tennista al mondo è al centro di un'azione legale. Nikoloz Basilashvili è stato arrestato dalla polizia georgiana il 22 maggio per aver picchiato la sua ex moglie - all'aggressione avrebbe preso parte anche il padre - di fronte a un minore. Il fatto è avvenuto il giorno prima. Un portavoce della Procura della Georgia ha chiarito all'agenzia russa TASS: "L'inchiesta ha stabilito che, il 21 maggio 2020, Nikoloz Basilashvili ha commesso violenze fisiche contro la sua ex moglie nel villaggio da Avchala a Tbilisi".

TwitterTweethttps://twitter.com/tumcarayol/status/1264538399719018496?s=20Embed

US Open US Open più vicini: il governo USA dà il via libera all'ingresso degli stranieri DA UN' ORA

Alla luce dei fatti per i quali è accusato e in base al codice penale georgiano (articolo 126), il 28enne rischia da uno a tre anni di carcere o diverse centinaia di ore (tra le 200 e le 400) di servizio in comunità. L'udienza preliminare è prevista il 16 luglio. Il tennista, che nega i fatti secondo il suo avvocato, Irma Chkadua, è già stato rilasciato su cauzione per una cifra pari a 100mila Lari georgiani (l'equivalente di 29mila euro circa).

Play Icon WATCH Basilashvili, super passante di rovescio: Tsitsipas sorpreso 00:00:19

Tennis Federer: “Molto difficile giocare i grandi tornei senza pubblico, meglio aspettare" DA 2 ORE

Play Icon