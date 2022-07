Per Benoit Paire e i suoi tifosi il 2022 è iniziato nel peggiore dei modi. Il tennista francese ha racimolato la miseria di quattro vittorie, l'ultima delle quali è arrivata a maggio sulla terra battuta di Ginevra, e 18 sconfitte. Il 33enne di Avignone non fa mistero del fatto che dall'inizio della pandemia, che ha portato allo stop del circuito ATP, è cambiato il suo approccio al tennis, e alla vita. In una video intervista concessa al media online Brut, Paire (ora n° 77 del ranking ATP) ha raccontato il periodo che sta attraversando:

"Prima stavo bene anche senza allenamento, mi piacevano i momenti di stress, di adrenalina, ma ora è più complicato. Sono in ansia e vado nel panico. Sono passati due giorni dall'ultima volta che ho bevuto alcol, sono nel mezzo di una cura".

Sul Covid e sulla malattia

"Dall'inizio dell'anno ho dovuto lottare con la mia mente. Penso che dopo il Covid non ci siano stati molti momenti in cui mi sono sentito molto felice. Sono abbastanza sensibile ed emotivo, quindi tutto ciò che è successo mi ha colpito e mi ha ferito più degli altri. La cosa difficile è non sapere quando si guarisce e potrebbe volerci tanto tempo. Ho capito che ho bisogno di aiuto. Ora seguo una terapia da uno psicologo e un mental coach per cercare di capire cosa mi sta succedendo. Finora non ha funzionato. Ma questo è solo l'inizio, ho bisogno di diverse sessioni. Ho bisogno di uscirne. Mi piace anche bere il mio bicchierino a volte. Non fare nulla, non fare sport o giocare a tennis. Ma è necessario trovare una via di mezzo. È importante ricordare che siamo soprattutto esseri umani e anche noi possiamo avere dei difetti".

Sull'odio social

“Sono una persona a cui piace leggere tutti i messaggi che mi vengono inviati. Ma devi sapere che anche quando vinci ricevi molti messaggi negativi. Mi sto abituando? Non è così facile da gestire tutti i giorni. Quando non stai bene, è ancora peggio ricevere messaggi di haters o scommettitori che hanno perso 2 euro per la tua sconfitta".

Su Nick Kyrgios

"Ha confessato di essere un alcolizzato. Siamo atleti ipersensibili... Quando le cose non vanno bene per noi si mette male. Ora sto vivendo io queste sensazioni".

