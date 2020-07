Berrettini senza sosta: dalla vittoria all'UTS ai nuovi tornei, in attesa della ripartenza vera

Il numero 8 del mondo si è tolto la soddisfazione di vincere l'Ultimate Tennis Showdown, battendo in finale Stefanos Tsitsipas. Ma la sua corsa continua e Berlino lo sta già aspettando per un'altra rassegna di esibizione. Per farsi trovare pronto in vista della ripartenza ufficiale, nonostante i dubbi che avvolgono gli US Open e le incognite dopo mesi di stop forzato.

Ci teneva, Matteo Berrettini, a portare a casa il risultato. Lo si è visto dall’esultanza rabbiosa, vibrante, quando ha concretizzato il punto della vittoria nella finale contro Stefanos Tsitsipas all’Ultimate Tennis Showdown. Perché sarà stato anche un torneo di esibizione, oltretutto con regole speciali, ma ritrovare determinate sensazioni e il gusto della vittoria, contro giocatori di alto livello, ti fa capire di essere sulla strada giusta.

E dire che il greco – che lo precede di un paio di posizioni nel ranking mondiale, 6 contro 8 – l’aveva già rimontato nel round robin del torneo, in un'altra sfida molto tirata. Non stavolta, nonostante i due match point a disposizione nel sudden death, il secondo dei quali annullato dall’azzurro con una volée smorzata che sarebbe stata degna di un folto pubblico e di una più nobile cornice. Una partita intensa, come il format del torneo organizzato da Mouratoglou, che Berrettini ha dimostrato di gradire. “Credo che l’ATP dovrebbe cercare di mutuare qualche soluzione dall’UTS per velocizzare un po’ il gioco, davvero a volte i match vanno troppo lentamente” ha dichiarato dopo l’incontro con Tsitsi. E anche la semifinale con Gasquet, decisa anch'essa sul filo di lana, è stata importante per allenare la mente in situazione under pressure.

Matteo Berrettini impegnato all'Ultimate Tennis Showdown Credit Foto Imago

La realtà, però, ci dice che i tornei ufficiali si giocano con altre regole ed è per questo che Matteo va in cerca di ulteriore confidenza in eventi più classici. Macinando chilometri e superfici come non mai. Dopo il cemento dell’UTS in Costa Azzurra e la terra rossa di Kitzbuhel al Thiems 7, il romano è atteso a Berlino in un altro evento di esibizione diviso a metà: il Bett1 Aces, tre giorni sull’erba dello Steffi Graf Stadion e tre giorni sul veloce indoor in un hangar a Tempelhof. Dove ritroverà lo stesso Dominic Thiem e dove si cimenterà anche Jannik Sinner. Berrettini pigliatutto, Berrettini a caccia del feeling giusto per farsi trovare pronto quando la stagione vera riprenderà, nonostante i dubbi che avvolgono un grande torneo come gli US Open e in generale le incognite dopo mesi di stop forzato. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, il nostro numero uno è sembrato carico.

Sono convinto che nessuno di noi, dopo quello che è successo, possa fare dei pronostici. Ci saranno sicuramente tante incognite. Ma io sono fiducioso, fisicamente sono tornato a posto e mentalmente ho la carica giusta, anche perché la pausa forzata mi ha comunque permesso di riposare. Il calendario ricomincia praticamente solo con grandi tornei, è ovvio che l’obiettivo è quello di arrivare più lontano possibile in ogni occasione.

E proprio negli Stati Uniti che si dovrebbe ripartire, con Washington, Cincinnati (giocato nella bolla di New York) e infine Flushing Meadows, il torneo dove lo scorso anno Berrettini scrisse pagine memorabili fino alla semifinale. Ma la sua presenza, come quella di tanti altri colleghi, non è affatto scontata. “La situazione è complessa, capisco sia difficile sviscerare e risolvere tutti i problemi in poco tempo, ma è ancora troppo presto per decidere. Molti giocatori hanno chiesto chiarimenti che non sono ancora arrivati, io voglio avere più certezze di quelle attuali per poter fare la mia scelta con la serenità giusta”. Non resta che attendere fino al 14 agosto, data ufficiale del via del Citi Open. Intanto, Berrettini sta alzando i giri del motore.

