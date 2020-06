Berrettini: "Sogno di diventare il numero uno di un tennis che accetti le differenze"

Il tennista azzurro, che oggi è impegnato nell'Ultimate Tennis Showdown, parla del presente e del futuro del tennis mondiale dalle pagine del Giornale. Per il torneo appuntamento su Eurosport 1 dalle 17.15.

Il tennis ricomincia, piano piano, anzi molto velocemente visto il format spinto nel torneo-esibizione organizzato da Patrick Mouratoglou a Nizza: quattro quarti da 12 minuti l’uno interrotti da 2 minuti a ogni cambio campo. Il totale è sempre di 58 minuti. Vince, chiaramente, chi accumula più punti. E poi cards, timeout chiamabili in tempo reale e libertà di schemi: insomma una piccola rivoluzione. Ecco cosa ne pensa Matteo Berrettini.

Son curioso, ma non è che l'idea mi piaccia troppo. E il tennis non è uno sport da corsa. Certo, qualche cambiamento va fatto, intanto ci divertiamo e torniamo in forma.

Il lockdown a Miami

Mi è mancata la famiglia, ma per contro ho provato cosa vuol dire la vita a due. Con Ajla Tomljanovic (fidanzata tennista) è stata una fortuna, per certi versi. Ho imparato qualcosa in più di me. E ho imparato a conoscere di più lei, che mi ha migliorato come persona. Ora mi sento migliore e sono felice. Ho anche imparato a cucinare: cacio e pepe, pizza. Però non vedo l'ora di tornare dalla nonna, anche se mi costerà 5-6 chili in più

Si riparte

In questo periodo ho potuto fermarmi a pensare a quello che è accaduto l'anno scorso: È successo tutto così in fretta... La una situazione è strana, dovremo abituarci. Da New York? Ancora non lo so. Non è che andrei solo per difendere la semifinale del 2019. Ma sarei contento se si potesse essere lì

Berrettini numero 1?

Roger torna a gennaio e magari non è l'ultimo anno: lo abbiamo detto così tante volte... E poi gli altri due sono ancora una spanna sopra tutti. Diciamo che se avessi pensato tempo fa di entrare nei Top 10 mi sarei dato del matto. Adesso potermi immaginare lassù è bellissimo. In questi giorni però mi sono allenato con Tsitsipas: ogni volta è sempre più forte

Preferisco Federer...

Sì, anche se mi batte sempre. È una mente superiore. Nello stesso tempo è capace di giocare, organizzare gli sponsor, tenere a bada i quattro figli. E in campo sembra che danzi: uno spettacolo. Io fino a 40 anni? Il mio fisico non reggerà

Il tennis che verrà

Meno rigido. Una cosa di questo torneo penso sia giusta: ci si può lasciar andare, se parli o scherzi con l'avversario fa parte dello show. Ovviamente nel rispetto reciproco. E se rompi una racchetta, pazienza. Io non lo faccio mai, ma mi piacerebbe essere un po' più focoso. Un tennis che accetti le differenza tra le persone.

