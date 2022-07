“Lo stop di Wimbledon? Pensavo di essere su ‘Scherzi a parte’, in cuor mio confidavo di essere positivo da diversi giorni per riuscire a giocare martedì, ma così non è stato. Ero abbattuto e isolato nella mia stanza, il team provava a tirarmi su di morale e mi sono serviti i messaggi delle persone che rosicavano come e forse più di me, specie quelli di mia nonna e mio fratello”. Messa alle spalle la positività, il nostro portacolori è ora pronto per il ritorno in azione nell’ATP 250 di Gstaad (Svizzera) in una stagione nella quale la sfortuna si è davvero accanita sul classe 1996.

Dopo la sfortuna, Matteo Berrettini prova a pensare con fiducia al futuro. “Il riassunto della mia vita è ‘tutto o niente’. Spingo mente e corpo al massimo, per questo mi infortuno così spesso. O almeno, mi piace credere che sia così. Vorrei giocare tante competizioni, sperando che gli infortuni mi lascino in pace. Gli US Open sono importanti ma vorrei fare bene anche a Montreal e Cincinnati. Le Finals sono un obiettivo, sento di appartenere a quel livello. Finora non è stato un anno perfetto ma voglio arrivarci”

Già le Finals, un altro dei momenti più tristi per il due volte vincitore del Queen’s: “A Wimbledon avevo grandi aspettative e mi sentivo in forma, a Torino l’atmosfera era ancora più speciale e pazzesca. Quel match con Sascha Zverev lo stavo perdendo ma me lo stavo godendo al massimo”.

